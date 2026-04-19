Portugal despediu-se dos Europeus de judo, este domingo, após as derrotas nos combates de estreia de Rochele Nunes e de Diogo Brites.

No Palácio dos Desportos de Tblissi, na Geórgia, Rochele estreou-se já nos oitavos de final, numa categoria (+78 kg) com apenas 18 inscritas. A judoca do Benfica perdeu no «golden score» com a estónia Emma Aktas, aos 11 segundos do prolongamento, sofrendo um yuko.

Um pouco antes, na categoria mais pesada masculina (+100 kg), também Diogo Brites caiu diante de um judoca da Estónia, com o português a perder já no último dos quatro minutos, depois de o estónio Karl Turk o conseguir imobilizar [osaekomi] durante mais de 10 segundos.

A técnica, realizada ao nível do tatami, deu ao estónio as pontuações de waza-ari e yuko e, nos segundos finais do combate, o luso não conseguiu reverter a situação, ficando, assim, pelo caminho no segundo Europeu da carreira.

Portugal sai de Tblissi com quatro nonos lugares, de Miguel Gago (-66 kg), Otari Kvantidze (-73 kg), Bárbara Timo (-70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg).

Maria Siderot (-52 kg), Bernardo Tralhão (-60 kg) e Diogo Brites (+100 kg) foram eliminados de início, mas em categorias com maior número de competidores.