A judoca portuguesa Rochele Nunes conquistou hoje uma das medalhas de bronze em +78 kg no Grand Slam de Abu Dhabi, elevando para dois pódios o saldo de Portugal na competição, depois de prata de Bárbara Timo em -63 kg.

Na mais pesada categoria do judo feminino, a judoca, nascida no Brasil e naturalizada portuguesa em 2019, venceu a sua poule, com duas vitórias, atingindo as meias-finais, onde perdeu o combate. Caída para a disputa pelas medalhas de bronze, voltou ao seu melhor nível e ganhou à chinesa Shiyan Xu.

Em Abu Dhabi, também competiu hoje Patrícia Sampaio (-78 kg), que venceu um combate, perdeu outro e não passou para a repescagem.

Igualmente em ação esteve Anri Egutidze (-90 kg), eliminado logo no primeiro combate.

Rochele Nunes, 17ª do 'ranking' mundial, marca mais 250 pontos e na próxima lista vai aparecer no ‘top 15’, graças a este bronze.