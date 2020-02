Após o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, vários jogadores rescindiram com o Sporting.

Uns não voltaram a vestir a camisola leonina, mas outros regressaram ao clube, como foi o caso de Bas Dost, convencido pela SAD liderada interinamente por José Sousa Cintra.

Em declarações aos jornalistas fora do Tribunal do Monsanto, onde foi chamado a testemunhar no âmbito do julgamento do ataque à academia a 15 de maior de 2018, o ex-dirigente falou sobre o caso específico do holandês, que assumiu que o episódio causou-lhe mais do que marcas físicas.

«O Bas Dost foi o jogador que ficou mais traumatizado», assumiu, referindo ter garantido ao jogador que o que se tinha passado não voltaria a suceder.