José Sousa Cintra testemunha esta sexta-feira no âmbito do julgamento aos ataques da academia de Alcochete, episódio que acabou por potenciar a saída de Bruno de Carvalho da presidência do Sporting e a nomeação de uma Comissão de Gestão para gerir o clube até às eleições nas quais Frederico Varandas foi eleito.

Em declarações aos jornalistas à chegada ao Tribunal do Monsanto, em Lisboa, o antigo presidente do Sporting e líder da SAD durante o período da Comissão de Gestão mostrou estranheza por ter sido chamado a depor. «O tribunal notificou-me para vir aqui e cá estou. Mas não tenho nada para dizer, porque não conheço as pessoas», afirmou.

Sousa Cintra aproveitou para tecer reparos à atual direção do Sporting, à semelhança do que tem feito noutras ocasiões. «Tive penas que as coisas não tivessem corrido como a Comissão fez. Foi feito um trabalho brilhante, de numa situação tão difícil recuperar aqueles jogadores e dar uma nova alma e entusiasmo ao clube. É bom lembrar: quando eu saí do Sporting, o Sporting estava em primeiro lugar e já tinha jogado com o Benfica na Luz e com o Sp. Braga. O clube estava animado, o treinador estava a dar conta do recado e os jogadores estavam comprometidos com o projeto de sermos campeões e dar uma grande lição ao futebol por aquilo que tinha acontecido. Depois o Dr. Varandas chegou ali e quis alterar as coisas: e não foi isso que ele disse na campanha.»