Pep Guardiola deve estar a contar os dias para a chegada de Julián Álvarez ao Manchester City. Na última madrugada, o avançado argentino de 22 anos marcou seis golos (!) na vitória do River Plate frente ao Alianza Lima, para a Taça Libertadores.

Julián Álvarez inaugurou a contagem ao 15.º minuto de jogo e fechou as contas do River ao minuto 83, completando o duplo hat-trick em apenas 68 minutos. Os argentinos golearam os peruanos por 8-1.

No dia do 121.º aniversário do River Plate, o jovem já contratado pelo Manchester City tornou-se no primeiro jogador na histórias dos Millonarios a marcar seis golos num jogo.

Julián Álvarez foi o segundo jogador a assinar um duplo hat-trick num jogo da Taça Libertadores, igualando o recorde de Juan Carlos Sánchez. Refira-se que Enzo Fernández, médio desejado pelo Benfica, também foi titular no River.

Veja os seis golos de Julián Álvarez: