O tema Messi-PSG continua a dar que falar. Desta vez foi o treinador do Bayern, Julian Nagelsmann, que reagiu à transferência, durante a conferência de imprensa de antevisão do primeiro jogo da Bundesliga, frente ao Borussia Mönchengladbach.

O técnico dos «bávaros» mostrou-se crítico quanto à nova realidade do mercado de transferências, não compreendendo como é permito que os clubes paguem valores tão elevados nas contratações e nos salários dos jogadores. Nagelsmann assume-se ainda preocupado com o grande desequilíbrio a nível financeiro no futebol atual.

«O perigo de ficarrmos para trás está lá. Falando de um ponto de vista internacional, nós somos a bandeira do futebol alemão. Para nós ainda pode ser 'fácil', mas outros clubes alemães vão enfrentar uma situação ainda mais complicada. Há a questão dos investidores, as questões fiscais que complicam a situação na Alemanha. Apesar de tudo, temos um grande contrato televisivo, excecional para a Bundesliga. Ainda assim, não é tão bom como o de Inglaterra, obivamente», disse Nagelsmann.

Quanto à transferência deste mercado, a de Messi para o PSG, o treinador alemão "Eu sei tanto como os jornalistas. Ocasionalmente esfrego os olhos, surpreendido com a forma como as coisas acontecem. Nessa transferência [de Messi], como aconteceu com outras transferências dos últimos dias, não se trata só dos números de que se fala, há que somar outras quantias que se mantêm escondidas no escuro e que representam muito mais dinheiro. Isso é algo que não é fácil de financiar e eu não percebo como é que os clubes conseguem pagar isso», concluiu.

Sem grandes mexidas neste mercado, sendo a grande transferência dos «bávaros» a contratação de Dayot Upamecano ao Leipzig, o Bayern começa a defesa do título alemão frente ao Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira.