O Borussia Dortmund deixou uma mensagem nas redes sociais a desejar a melhoras de Julian Weigl, um dos dois jogadores do Benfica que ficaram feridos no apedrejamento do autocarro depois do empate caseiro diante do Tondela.

«As melhoras, Jule! O nosso ex-jogador Weigl estava ontem à noite no autocarro da equipa do Benfica que foi atacado. Ficou ligeiramente ferido e ficou em observação no hospital», pode ler-se na mensagem do clube alemão.

🙏 Gute Besserung, Jule!



Unser ehemaliger Spieler @JuWeigl musste am gestrigen Abend nach einem Angriff auf den Teambus von @SLBenfica leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus. pic.twitter.com/uTpne6TAag — Borussia Dortmund (@BVB) June 5, 2020

Weigl e Zivkovic foram os dois jogadores feridos, este último com ferimentos num olho, depois de ter sido atingido por estilhaços do vidro em resultado do arremesso de pedras.

Recorde-se que este é o segundo ataque que o jogador alemão sofre, uma vez que fazia parte do plantel do Borussia Dortmund cujo autocarro foi atacado à bomba antes de um jogo da Liga dos Campeões, em abril de 2017.