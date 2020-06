O médio alemão Julian Weigl e o extremo sérvio Zivkovic já treinaram em pleno esta segunda-feira, no Benfica Campus, no Seixal, às ordens do treinador Bruno Lage.

É o regresso absoluto dos dois jogadores dos encarnados, depois de terem sido atingidos pelos estilhaços de vidro, no ataque ao autocarro da equipa, após o jogo ante o Tondela, da passada quinta-feira.

O rescaldo do mesmo jogo ficou marcado por vandalismo às residências do treinador Bruno Lage, bem como à dos jogadores Alejandro Grimaldo, Pizzi e Rafa. O clube empatou na receção aos beirões e não beneficiou da derrota do FC Porto em Famalicão para assumir a liderança isolada da I Liga.

Sobre o médio de 21 anos, David Tavares, a recuperar da covid-19, não consta qualquer atualização por parte do clube encarnado quanto à evolução.

O Benfica prepara o encontro da próxima quarta-feira, em Portimão, ante o Portimonense, para a 26.ª jornada da I Liga, que tem início às 19h15.