O diretor desportivo do Olympique Lyon, Juninho Pernambucano, admitiu que o clube francês não recebeu uma «proposta oficial» do Barcelona por Memphis Depay, mas reconhece ser «difícil» manter o avançado holandês no plantel.

«O Memphis está numa posição forte. Se houver uma proposta do Barça, seremos forçados a pensar. Podemos tirar dinheiro para fazer outros investimentos», reconheceu o brasileiro, em declarações à rádio RMC.

Envolvido no negócio de Depay poderia estar Samuel Umtiti, que não entra nos planos de Koeman. Os valores do contrato não agradam ao clube francês e o seu regresso «não é possível».

Juninho falou, ainda, do desejo em fazer regressar Karim Benzema a Lyon. «É um sonho nosso que o Karim regresse para jogar duas temporadas na Champions League, como líder, a marcar golos e trazendo a sua experiência para nos ajudar a ganhar jogos».

O dirigente brasileiro reconheceu, também, que tentou «várias vezes contatar» Thiago Silva, que estava em fim de contrato, mas o defesa central acabou por rumar ao Chelsea.

Juninho é diretor desportivo do Lyon, depois de oito épocas ao serviço do clube como jogado