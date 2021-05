O Desportivo de Chaves recebeu e venceu o Leixões este sábado, por 3-1, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da II Liga portuguesa de futebol.

A equipa transmontana chegou à vantagem com um golo de Juninho aos nove minutos. Nenê respondeu com a igualdade aos 21 minutos de jogo, mas a equipa de Vítor Campelos chegou a nova vantagem já na segunda parte, aos 69 minutos, com o bis de Juninho.

Já em tempo de compensação, João Correia assinou o 3-1 final, aos 90+1’.

Com este resultado, o Desportivo de Chaves chega aos 57 pontos e se o segundo lugar de subida direta é uma miragem (os adversários diretos teriam praticamente de perder todos os jogos que faltam), o terceiro, de play-off com o 16.º da I Liga, é mais possível. Para manter vivo esse sonho para a última jornada, o Chaves precisa que o Arouca (curiosamente o adversário na 34.ª jornada) não vença em Mafra esta tarde e que o Feirense não vença o FC Porto B no domingo.

Este sábado, há ainda um Vilafranquense-Cova da Piedade (15h00) e um Mafra-Arouca (16h00).