O treinador do Benfica na Youth League disse estar satisfeito com o desempenho da equipa encarnada na final da prova, perdida para o Real Madrid por 3-2.

«Tenho orgulho neles. Fomos superiores, apesar de o jogo quebrar umas 20 vezes, com jogadores no chão de dois em dois minutos. Mesmo com pouco tempo de jogo útil, conseguimos essas oportunidades todas. Fomos uma equipa à Benfica», referiu Luís Castro em declarações na flash interview da Eleven Sports.

Castro lamentou o lance que, já nos descontos, ditou o desfecho de um jogo que, considerou, merecia ter terminado de outra forma. «Se a bola na barra tinha entrado, o controlo emocional tinha sido fantástico. A perder, a equipa continuou a jogar bem, a criar oportunidades, e penso que só faltou mesmo o golo. O objetivo era ainda virar na segunda parte, nem era empatar, e tivemos oportunidades suficientes para isso.»

O treinador do Benfica mostrou-se convicto de que os jovens que estiveram em campo nesta terça-feira diante do Real Madrid vão singrar no futebol. «Fizeram uma prova fantástica em termos de jogo. Em termos de resultado, fizeram uma prova fantástica até hoje. Fomos superiores e tiveram uma atitude fantástica. Vão ter um futuro risonho, de certeza absoluta», concluiu.