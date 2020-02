A equipa de juniores do Benfica venceu no Seixal o FC Porto 2-1, na terceira jornada da fase de apuramento do campeão.

Logo aos 4 minutos, Paulo Bernardo fez o 1-0, resultado com que o jogo foi para o intervalo.

Na segunda parte, aos 50m, Francisco Conceição, filho de Sérgio Conceição, empatou para os azuis e brancos.

Aos 84 minutos, Rafael Rodrigues fez o 2-1 final para o Benfica, que soma três vitórias em três jogos e segue na liderança juntamente com o Rio Ave.

O FC Porto, campeão em título, tem três derrotas em três jogos e está no fundo da tabela.