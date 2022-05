Declarações do treinador dos juniores do Benfica, Luís Araújo, citado pela Lusa, após a conquista do título nacional dos encarnados, este sábado, na última jornada da fase de apuramento de campeão:

«Este título é da formação do Benfica, não é só deste grupo de jogadores. Não nos podemos esquecer que nesta competição jogaram desde sub-16 até jogadores que já estiveram em contexto de equipa B. Portanto, é um trabalho de todas as pessoas e todos os jogadores da formação.»

«Sabíamos que era importante marcar golos. Tivemos muitas situações até fazermos o primeiro, com grandes defesas do guarda-redes do Sporting de Braga. Mas, o mais importante foi a crença da equipa, que acreditou até ao fim. Lutámos sempre para conseguir o golo e, felizmente, fomos premiados por isso.»

«[Os momentos finais do jogo] viveram-se com muita emoção, mas também com muita crença e a acreditar sempre que o nosso objetivo era possível. E foi isso que estes jogadores demonstraram até ao último minuto.»