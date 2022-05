O Benfica sagrou-se, na tarde deste sábado, campeão nacional de juniores da época 2021/22, graças a uma vitória por 3-0 na receção ao Sporting de Braga, num final de campeonato louco, do Seixal até Vila Nova de Gaia, onde o FC Porto, ao mesmo tempo, goleou o Estoril por 6-0.

Os encarnados, que só dependiam de si à partida para a jornada, apesar de terem os mesmos 30 pontos do FC Porto, mas vantagem sobre os dragões – ainda que apenas ao terceiro critério de desempate, a diferença de golos total na fase (18 positivos para 14 do FC Porto) – estiveram praticamente toda a segunda parte, virtualmente, no segundo lugar, mas não deixaram créditos por mãos alheias e acabaram a fazer a festa em casa.

Depois do 0-0 ao intervalo no Benfica-Sp. Braga e também no FC Porto-Estoril, os dragões inauguraram o marcador logo a abrir a segunda parte e chegaram a estar a vencer por 4-0 enquanto ainda havia nulo no Seixal, mas tudo mudou – e ficou absolutamente frenético – a partir do minuto 86.

Por essa altura, Iuri Moreira inaugurou o marcador para o Benfica e, mais a Norte, o FC Porto respondeu com o 5-0 no minuto seguinte, ficando a um golo de poder depender só de si. Contudo, o Benfica marcou de novo ao minuto 88, com o bis de Iuri Moreira. Os dragões ainda chegariam ao 6-0 no terceiro de cinco minutos de compensação e voltaram a ficar a apenas um golo do título, mas Franculino Djú, aos 90+5’, no Seixal, sentenciou as contas e as hipóteses do FC Porto ainda sonhar, ao assinar o 3-0 no Seixal.

Foram, no total, seis golos nos dez minutos finais, entre os dois campos. O FC Porto abriu o marcador por Rui Monteiro (46m), Tiago Antunes fez o 2-0 (62m) pouco depois da expulsão de Rodrigo Ribeiro no Estoril e Giorgi Abuashvilli fez o 3-0 (72m), acalentando ainda mais as hipóteses de título para os azuis e brancos. Jorge Meireles fez depois o 4-0 (82m) e Rui Monteiro (88m e 90+3m) completou o hat-trick que quase chegou aos comandados de José Tavares, mas o título de juniores, o primeiro atribuído desde 2019 - devido à covid-19 - foi mesmo para os comandados de Luís Araújo.

Como havia igualdade nos dois primeiros critérios de desempate (pontos e golos no confronto entre si), dado que o Benfica venceu o FC Porto em casa por 1-0 e o FC Porto bateu o Benfica por 3-2 em casa, era preciso olhar ao terceiro critério de desempate, os golos em toda a fase, caso ambas as equipas terminassem com os mesmos pontos. E foi mesmo isso que aconteceu.

O Benfica é campeão com 33 pontos, os mesmos do FC Porto, mas beneficiou de uma maior diferença de golos, 21 positivos (35-14), para 20 positivos do FC Porto (29-9). Com o triunfo por 3-0 do Benfica, e para exemplificar, o FC Porto só seria campeão se tivesse ganho, no mínimo, por 8-0, para superar a diferença de golos do Benfica.

Nos outros dois jogos da última jornada, este sábado, o Sporting venceu o Alverca por 4-0 e acabou o campeonato no terceiro lugar. Houve ainda empate a dois golos no V. Guimarães-Rio Ave.

CLASSIFICAÇÃO FINAL:

1.º: Benfica, 33 pontos

2.º: FC Porto, 33

3.º: Sporting, 25

4.º: Sp. Braga, 21

5.º: Estoril, 19

6.º: V. Guimarães, 10

7.º: Alverca, 8

8.º: Rio Ave, 5