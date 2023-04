Os juniores do Benfica venceram esta sexta-feira na receção ao Vizela, por 4-1, na 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão.

Aos 20 segundos de jogo, os vizelenses adiantaram-se através de um golo de Tiago Brito, mas os encarnados consumaram a reviravolta ainda na primeira parte, por intermédio de Gustavo Varela (22m e 45, de penálti), Alamara Djabi (24m) e Rafael Luís (38m, de penálti).

O Benfica cola-se ao Famalicão na liderança da fase de apuramento de campeão, ambos com 19 pontos, mas os minhotos ainda visitam o FC Porto nesta ronda. Os portistas, de resto, são terceiros classificados, com 15 pontos, enquanto o Sporting é quarto (14), mas ambos com menos um jogo.

O Benfica visita o Sporting na próxima quarta-feira, num dérbi em atraso da nona jornada.