Benfica e Sporting empataram na tarde deste domingo a duas bolas, no Benfica Campus, no Seixal, no jogo que encerrou a 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão nacional de juniores.

O Benfica inaugurou o marcador aos dois minutos, por Nuno Félix, tendo aumentado a vantagem ao minuto 34, por Martim Neto.

Contudo, o Sporting reagiu à desvantagem de dois golos proporcionada por dois dos campeões encarnados da UEFA Youth League. Ainda na primeira parte, Youssef Chermiti fez o 2-1 aos 44 minutos e o mesmo Chermiti bisou para o 2-2 final na segunda parte, ao minuto 52.

Com este resultado, o Benfica mantém o segundo lugar, chegando aos 18 pontos. Fica a três do líder FC Porto, que tem 21 pontos, mas mais um jogo disputado. Porém, os encarnados continuam a depender de si mesmos para serem campeões. O Sporting chega aos 16 pontos e ao terceiro lugar, ainda que em igualdade pontual com o Estoril, que passa a quarto.

No sábado, o FC Porto, o Estoril e o Sporting de Braga venceram os respetivos jogos.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 21 pontos

2.º: Benfica, 18 (menos um jogo)

3.º: Sporting, 16

4.º: Estoril, 16 (menos um jogo)

5.º: Sp. Braga, 15

6.º: Alverca, 8

7.º: V. Guimarães, 6

8.º: Rio Ave, 4