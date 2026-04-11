O Benfica perdeu, este sábado, na visita ao Santa Clara, por 3-2, para a nona jornada da fase de campeão do campeonato nacional de juniores. Os encarnados sofreram, assim, o primeiro desaire nesta fase da competição.

Nos Açores, a equipa da casa saiu vitoriosa, sendo que os golos de Jaden Umeh e Duarte Soares pelo Benfica não evitaram a derrota - a primeira nesta fase. São quatro vitórias, quatro empates e uma derrota em nove jogos.

Com este desaire, o Benfica afasta-se do líder FC Porto, que goleou o Rio Ave (4-0) para cimentar o primeiro lugar. Ainda nesta jornada, o Sporting venceu o União Leiria (3-0). Para fechar a nona jornada, o Gil Vicente visitou e venceu o Famalicão (1-0).

CLASSIFICAÇÃO

1.º: FC Porto, 23 pontos/9 jogos

2.º: Benfica, 16 pontos/9 jogos

3.º: Rio Ave, 16 pontos/9 jogos

4.º: Sporting, 12 pontos/9 jogos

5.º: Santa Clara, 9 pontos/9 jogos

6.º: União Leiria, 9 pontos/9 jogos

7.º: Famalicão, 8 pontos/9 jogos

8.º: Gil Vicente, 5 pontos/9 jogos.