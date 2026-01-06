A equipa de juniores do Benfica venceu esta terça-feira o dérbi frente ao Sporting (1-0), no Seixal, em jogo da 17.ª e penúltima jornada da primeira fase do campeonato, num jogo em que os encarnados jogaram toda a segunda parte reduzidos a dez, mas acabaram por garantir o primeiro lugar para o apuramento de campeão.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 25 minutos, com um golo de Anísio Cabral, campeão europeu e mundial de sub-17, mas ficou reduzida a dez, mesmo em cima do intervalo. Mesmo a jogar com dez, como já tinha acontecido no dérbi de setembro, a equipa comanda por Luís Araújo segurou a curta vantagem e, desta forma, também garante o primeiro lugar da classificação.

Com apenas uma jornada da primeira fase por disputar, o Benfica passa a contar com 33 pontos, mais seis do que o segundo classificado, a União de Leiria que, nesta ronda, ultrapassou o Sporting na classificação.

A classificação dos primeiros*: Benfica, 33 pontos; U. Leiria, 27; Sporting, 26; Santa Clara, 25; Académico, 24; Torreense, 22; Alverca, 21.

*Os primeiros quatro jogam para o apuramento de campeão