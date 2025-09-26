O Benfica deslocou-se a Alcochete e venceu o Sporting por 1-0, esta sexta-feira, num dérbi a contar para a 8.º jornada do campeonato nacional de sub-19.

O único golo da partida foi apontado aos 43 minutos, por Anísio Cabral. Na sequência de um canto, o avançado aproveitou a confusão na área para adiantar os encarnados.

Ainda antes do intervalo, já em tempo de descontos, Nilson Semedo foi expulso com cartão vermelho direto, por derrubar Estefânio Domingues, quando o jogador do Sporting estava praticamente isolado e em boa posição para rematar à baliza.

Apesar de ter jogado todo o segundo tempo com dez, o Benfica segurou a vantagem e passa a somar 11 pontos em cinco jogos disputados. Os encarnados têm apenas menos dois pontos do que os leões, que seguem na liderança da Série Sul, no entanto, já realizaram oito partidas.

