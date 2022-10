O Benfica recebeu e venceu o Sporting por 3-0, esta tarde, no Benfica Campus, Seixal, isolando-se na liderança da zona Sul do campeonato nacional de juniores.

Os golos da equipa encarnada foram apontados por Iuri Moreira (2m), Kyanno Silva (37m) e João Rêgo (79m).

Com este resultado, o Benfica passa a somar 28 pontos, tendo agora mais três do que o Sporting ao fim de 11 rondas. Os leões mantêm os 25 pontos e sofreram a segunda derrota.

Nos outros jogos da zona Sul, o Nacional venceu o Casa Pia por 1-0, a Académica bateu o Belenenses por 2-1 e o V. Setúbal também venceu em casa: 2-0 ao Marítimo. Já o Estoril triunfou fora, na visita ao Vilafranquense (0-1).

O Alverca (3.º com 20 pontos) e a Académica (4.ª com 19) são as outras duas equipas nos lugares de acesso à qualificação para o apuramento de campeão.

Na zona Norte, o líder FC Porto venceu na visita ao Vizela (1-2), o V. Guimarães somou o único triunfo caseiro da ronda (5-4 ao Anadia) e houve mais três triunfos forasteiros: o Sp. Braga ante o Gondomar (1-2), o Paços de Ferreira ante o Tondela (0-2) e o Rio Ave frente ao Gil Vicente (0-1). O Boavista-Famalicão terminou 0-0.

O FC Porto, com 26 pontos no primeiro lugar, é seguido de perto por V. Guimarães (2.º com 25 pontos), Sp. Braga (3.º com 24) e Vizela (4.º com 23).