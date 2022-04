O FC Porto venceu com reviravolta o Benfica (3-2), numa partida da oitava jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores.



Os dois emblemas proporcionaram um bom espetáculo em Pedroso. Os encarnados, que entraram em campo no primeiro lugar com mais três pontos que os portistas, marcaram primeiro logo aos nove minutos. Erro dos dragões na saída de bola com Pedro Santos a fugir na direita e a cruzar para uma finalização fácil de Hugo Félix.



Os azuis e brancos sentiram o golo sofrido e apenas cresceram na parte final da primeira parte. E conseguiram o empate num golaço de fora da área de Jorge Meireles. Logo a abrir o segundo tempo, o Benfica voltou a colocar-se na frente do marcador após nova falha do oponente. Um mau atraso deixou Hugo Félix na cara de Ángel que agradeceu e fez o 2-1.



O filme do jogo



O FC Porto não demorou minuto a reagir e chegou ao empate novamente por Jorge Meireles. Mais um bom golo do avançado dos dragões que recebeu entre os centrais contrários, rodou e atirou para o fundo da baliza encarnada.



O Benfica não voltou a ser perigoso como anteriormente e quem aproveitou foi o conjunto de José Tavares para chegar à reviravolta. Rui Moreira escapou pelo corredor direito e serviu, com um passe atrasado, Giorgi Abuashvili para o 3-2 final.



No outro jogo deste domingo, o Sporting triunfou em Braga por 2-0. Os golos dos leões surgiram apenas na segunda por Diogo Cabral e por Samuel Justo.



Desta forma, o Benfica divide a liderança da fase de apuramento de campeão com o FC Porto, ambos têm 17 pontos. Por sua vez, o Sporting é terceiro classificado com 14 pontos, com mais um que o Estoril, enquanto o Sp. Braga é quinto com nove pontos.