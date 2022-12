Estoril e Benfica empataram na tarde desta sexta-feira, 2-2, no jogo que abriu a 18.ª jornada da série Sul, no campeonato nacional de juniores.

Gustavo Varela deu vantagem ao Benfica aos seis minutos. O Estoril ainda deu a volta com golos de Rodrigo Alves (12m) e José Matos (43m), mas o Benfica chegou ao 2-2 final, com um golo de Alamara Djabi (46m).

Com este resultado, o Benfica somou o quarto jogo seguido fora de casa sem vencer, depois do empate com o Nacional (3-3), da derrota com o Alverca (7-3) e da derrota com o V. Setúbal (2-1). Entre estes jogos, venceu dois em casa.

Os encarnados seguem líderes, agora com 39 pontos, mais quatro do que o Sporting, que tem 35 e menos um jogo realizado (defronta o Casa Pia no sábado, às 15 horas).

O Estoril segue em sexto, agora com 26 pontos, ficando à mercê do Torreense, que é sétimo com 24 e tem menos um jogo: recebe o Belenenses, também às 15 horas de sábado.

Esta noite, na série Norte, o líder Sporting de Braga recebe o Rio Ave (20 horas).