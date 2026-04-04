Havia muito mais do que três pontos em jogo no Seixal e o dérbi de sub-19 entre Benfica e Sporting na abertura da segunda volta da fase de apuramento de campeão confirmou isso mesmo, num duelo intenso que terminou empatado (2-2), com emoção até ao último minuto e um desfecho amargo para os encarnados.

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A primeira metade foi jogada a um ritmo alto, mas com os guarda-redes a assumirem protagonismo. Logo aos 15 minutos, Miguel Almeida liderou um contra-ataque perigoso dos leões e rematou forte, obrigando Leonardo Lopes a uma boa intervenção. A resposta encarnada surgiu pouco depois, com Leon Zietek a cabecear ao segundo poste para defesa apertada de Tverdholebov.

Até ao intervalo, ainda houve tempo para mais uma intervenção decisiva do guardião benfiquista, negando o golo a Frederico Gomes e mantendo o nulo num jogo equilibrado e dividido.

O arranque da segunda parte trouxe um Sporting mais incisivo. Aos 50 minutos, Miguel Almeida voltou a ameaçar, desta vez com um remate à meia-volta que Leonardo Lopes desviou para o poste esquerdo, com uma grande defesa.

O aviso confirmou-se pouco depois. Aos 53 minutos, na sequência de um canto, Afonso Lee desviou ao segundo poste e Stasiak apareceu solto para inaugurar o marcador. Os leões acreditavam e pressionavam, mas o Benfica respondeu com frieza e qualidade.

A igualdade chegou aos 61 minutos, com Tiago Rodrigues a aproveitar uma recarga após um remate forte de Jaden Umeh. O jogo abriu e, oito minutos depois, surgiu o momento do jogo: livre direto a cerca de 30 metros e Umeh a disparar para o ângulo superior, sem hipóteses para o guarda-redes leonino. Um golo de levantar o Seixal e que consumou a reviravolta encarnada.

Quando tudo apontava para um triunfo encarnado, o golpe final. Já em tempo de compensação, numa jogada de insistência dos leões, João Rijo apareceu solto na área e rematou colocado para o 2-2, gelando as àguias e resgatando um ponto para o Sporting.

O empate acaba por penalizar o Benfica, que deixa escapar a vitória e vê fugir o líder FC Porto, vencedor do Santa Clara por 3-0. Os dragões somam agora 20 pontos, mais quatro do que as águias (16), enquanto o Sporting segue no quarto lugar, com 11 pontos, ainda longe da luta pelo título.