Famalicão e FC Porto empataram na tarde desta quarta-feira a dois golos, em jogo de acerto de calendário da 15.ª jornada da Zona Norte do campeonato nacional de juniores.

Rodrigo Malheiros e Morgan marcaram para o Famalicão. Mariano e Gaby fizeram os golos do FC Porto.

Com este desfecho, que regularizou o calendário, tendo todas as 12 equipas 19 jogos cumpridos, o Sporting de Braga vê-se confirmado como líder isolado, com 38 pontos, seguido do Vizela, com 37.

O FC Porto, que se vencesse colaria aos bracarenses, é terceiro com 36 e o Famalicão fecha, no quarto lugar, com 34 pontos, o lote de equipas que neste momento está em zona de apuramento para a fase de campeão. Em quinto está o Vitória de Guimarães, também com 34 pontos.