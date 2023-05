O Famalicão conquistou este sábado um título inédito no campeonato de juniores ao bater o Benfica, na 14.ª e última jornada, com um categórico 5-1, mantendo a vantagem de um ponto sobre o FC Porto que também venceu o Estoril (1-0), mas, tal como na época passada, voltou a ficar no segundo lugar.

Veja o FILME DO JOGO

Um sábado histórico para o Famalicão, num dia em que a equipa feminina também joga a final da Taça de Portugal, no Estádio Nacional, com a conquista de um título inédito, com a equipa comandada por Vítor Barros a carimbar o título de forma contundente, com um triunfo inequívoco sobre o Benfica.

A jornada arrancou às 11h00 com três candidatos na corrida para o título, depois do Sporting ter saída da corrida na ronda anterior, mas o líder Famalicão não demorou a tornar mais complicadas as expetativas de Benfica e FC Porto, uma vez que foi o primeiro a marcar, reforçando a vantagem de um ponto que já tinha na classificação.

O Benfica, que estava obrigado a vencer, surpreendeu ao deixar Gustavo Varela, melhor marcador da equipa e da competição no banco. A equipa comandada por filipe Coelho procurou entrar no jogo de forma pressionante, com um bloco subido, mas foi a equipa da casa que chegou ao golo, logo aos 12 minutos, quando Dudu, com um bom jogo de pés, a tirar João Conceição do caminho e a bater Marcel. Começava, assim, a festa do Famalicão, com um golo que deixava o FC Porto e, sobretudo, o Benfica mais longe do primeiro lugar.

Bola ao centro e, quatro minutos depois, novo golo do Famalicão, na sequência de um erro crasso da defesa do Benfica que deixou ex-portista Gustavo Barros escapar, para o segundo golo com o pé esquerdo. Ainda com um nulo no Estádio Jorge Sampaio, o Famalicão colocava a primeira mão no troféu.

A jornada ainda animou, até porque o Benfica ainda reduziu a diferença, antes dos vinte minutos, com um desvio oportuno do central José Sampaio, com o joelho, na área, e, dez minutos depois, o FC Porto também ganhou vantagem sobre o Estoril, com um golo de Joel Carvalho.

O intervalo chegou com o Famalicão a vencer por 2-1, resultado que permitia ao líder manter a vantagem de um ponto sobre o FC Porto e que atitava com o Benfica para fora do pódio, uma vez que o Sporting também já estava a vencer o Alverca.

O resultado estava em aberto, mas o Famalicão voltou a marcar, logo a abrir a segunda parte, com Gustavo Barros a bisar no jogo com uma assistência de Rudi Almeida. Agora sim, começava a cheirar a festa em Vila Nova de Famalicão.

O Benfica ainda arriscou tudo no ataque, lançando Gustavo Varela e o norte-americano Marcos Zambrano para a frente de ataque, mas o Famalicão marcou mais dois golos, nos instantes finais, em transições rápidas. Rodrigo Malheiro fez o quarto sobre o minuto 90, num rápido contra-ataque, enquanto Rodrilho Malheiro fixou o resultado final, numa recarga, já em tempo de compensação.

O jogo acabou logo a seguir, com as bancadas a cantarem «campeões, campeões».

Uma vitória histórica para o Famalicão que, com apenas quatro derrotas na fase de apuramento de campeão, pode agora festejar o seu primeiro título na categoria de juniores.

Resultados da 14.ª e última jornada:

Famalicão-Benfica, 5-1

FC Porto-Estoril, 1-0

Alverca-Sporting, 0-2

Sp. Braga-Vizela, 6-0

Classificação final: FAMALICÃO, 28 pontos; FC Porto, 27; Sporting, 25; Benfica, 23; Sp. Braga, 22.