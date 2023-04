O Famalicão voltou a isolar-se na liderança do Apuramento do Campeão, segunda fase do Campeonato Nacional de juniores. Neste sábado, a equipa famalicense venceu fora de portas o FC Porto (0-1), passando a somar 22 pontos.

O Benfica segue na segunda posição, com 19 pontos e um jogo a menos, após o triunfo por 4-1 frente ao Vizela. No dia 3 de maio, a formação encarnada acerta calendário frente ao Sporting.

O Sporting, que está no 4.º lugar com os mesmos 15 pontos que o FC Porto, 5.º, empatou no reduto do Estoril (1-1).

No terceiro posto encontra-se o Sp. Braga, que bateu o Alverca pela margem mínima (1-0).