Benfica e FC Porto jogam, na tarde deste sábado (17h00) a 14.ª e última jornada da fase de apuramento do campeão nacional de juniores, com as receções, respetivamente, ao Sp. Braga e ao Estoril.

Águias e dragões somam 30 pontos cada, mas com vantagem dos encarnados no confronto direto.

Siga, aqui, todas as decisões do título nacional de juniores.