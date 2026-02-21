Benfica e FC Porto empataram a quatro golos na tarde deste sábado, em jogo da quarta jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores. A equipa azul e branca esteve a perder por 2-0 bem cedo no jogo, deu a volta ao marcador ainda antes do intervalo e, na segunda parte, depois de ter estado a ganhar por 4-2, viu o Benfica responder e empatar… no último lance do jogo!

Foram oito golos, uma reviravolta, muita eficácia, erros e emoção no Benfica Campus até ao fim, com o marcador a funcionar para as águias logo aos sete minutos.

O FC Porto até teve a primeira boa ocasião, por Anhá Candé, mas foi o Benfica a fazer o 1-0, por Jaden Umeh, que recebeu um passe de Gustavo Ferreira e contornou o guarda-redes Antoni Nikolov para marcar.

E quatro minutos bastaram para, aos 11, Jaden Umeh bisar para o 2-0, num lance em que a defensiva do FC Porto ficou muito mal na fotografia. Sobretudo o guarda-redes Nikolov, que não acertou bem na bola após um passe atrasado, viu a bola escapar-lhe entre as pernas e Umeh confirmou o golo em cima da linha de baliza.

No entanto, se o Benfica parecia embalado para uma vitória desde bem cedo, o FC Porto respondeu, também foi eficaz e aproveitou igualmente erros do adversário. E, dos 17 aos 31 minutos, virou o marcador de 2-0 para 2-3.

O 2-1 foi apontado por Gonçalo Oliveira, que rematou na área após um livre do lado direito, contando com um desvio da bola em Gil Neves, que traiu a abordagem do guarda-redes Leonardo Lopes, ao alterar a trajetória. O 2-2 foi apontado ao minuto 26, por Eduardo Ferreira, que aproveitou da melhor forma um corte falhado por Mauro Furtado para rematar de pé direito, na área, para o fundo da baliza. E o golo da reviravolta foi anotado por Duarte Cunha, com um remate colocado de pé direito, na área, após uma insistência de Anhá Candé entre vários adversários.

Na segunda parte, para a qual já não voltou Yoan Pereira, que saiu maltratado de um choque de cabeças com Gustavo Ferreira, o FC Porto conseguiu aumentar a vantagem à hora de jogo (60m). Duarte Cunha bisou no clássico dos jovens, com um lance individual da esquerda para o meio e um remate colocado de pé direito, a fazer a bola entrar ao canto superior contrário da baliza.

O lance animou o Benfica na disputa pelos pontos e, já uns instantes para lá dos sete minutos de compensação dados, aos 90+8m, Tomás Soares desviou um canto de Mauro Furtado, fazendo o 4-4, num jogo em que se destacaram vários campeões do mundo sub-17 e que ditou um ponto para cada lado.

Noutro jogo da tarde, à mesma hora, Famalicão e Santa Clara empataram sem golos. Às 16h começou o Sporting-Gil Vicente, que ainda decorre.