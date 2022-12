O FC Porto recebeu e venceu o Sporting de Braga, por 4-0, na manhã desta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário relativo à 14.ª jornada da Zona Norte do campeonato nacional de juniores.

Em Pedroso, os dragões construíram o triunfo com golos de Jeremy Agbonifo, André Oliveira, Gonçalo Sousa e Jorge Meireles.

Com este resultado, o FC Porto ascende ao segundo lugar e tem 35 pontos e a liderança à mercê: é que o líder, precisamente o Sporting de Braga, tem 37 pontos, mas mais um jogo disputado do que os dragões.

Em posição de acesso para o apuramento de campeão estão ainda, nesta altura, o Vizela (terceiro com 34 pontos) e o V. Guimarães (quarto com 33 pontos). No entanto, o Famalicão segue próximo, na quinta posição, com 30 pontos e menos um jogo disputado.