O FC Porto perdeu por 2-1 na deslocação ao reduto da União de Leiria e adiou assim a festa de campeão na vertente de juniores.

No encontro da 12.ª jornada, os azuis e brancos tiveram uma primeira parte para esquecer, já que a equipa da casa colocou-se em vantagem aos 18 minutos, graças ao golo de Martim Soares. O arranque de segundo tempo trouxe o 2-0 logo a abrir (47 minutos), com o pontapé certeiro de Emanuel António.

Ainda assim, o melhor que o FC Porto conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem aos 65 minutos. Eduardo Ferreira ainda deu uma réstia de esperança aos comandados de Sérgio Ferreira, que têm assim 27 pontos e seis de vantagem para o Sporting na tabela.

Quer isto dizer que na 13.ª jornada, os dragões têm mais uma oportunidade para confirmar a conquista do campeonato.