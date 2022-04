Sporting e FC Porto empataram na tarde deste sábado, 0-0, no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete, em jogo da nona jornada da fase de apuramento de campeão nacional em juniores.

Também este sábado, o Sporting de Braga venceu o dérbi minhoto ante o V. Guimarães (0-1) e houve empate a uma bola no Rio Ave-Alverca.

O Benfica-Estoril disputa-se apenas a 17 de maio e, fruto do empate no clássico, o Benfica fica com hipótese de saltar para a liderança, agora pertença do FC Porto de forma isolada, mas à condição.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: FC Porto, 18 pontos

2.º: Benfica, 17 (menos um jogo)

3.º: Sporting, 15

4.º: Estoril, 13 (menos um jogo)

5.º: Sp. Braga, 12

6.º: Alverca, 8

7.º: V. Guimarães, 6

8.º: Rio Ave, 4