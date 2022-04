FC Porto-Benfica e Sp. Braga-Sporting são os jogos deste domingo da fase final do campeonato nacional de juniores.



Águias e dragões entraram em campo às 11h00 separados por apenas três pontos. Os encarnados lideram com 17 enquanto os azuis e brancos têm 14. À mesma hora o Sporting tenta recuperar o terceiro lugar na visita a Braga depois de ter sido ultrapassado pelo Estoril.



