Sporting de Braga e FC Porto empataram sem golos na manhã deste domingo, no jogo que encerrou a oitava jornada da fase de apuramento de campeão no escalão de juniores.

Com este resultado, o FC Porto é quinto classificado, com os mesmos 12 pontos do Vizela, quarto. O Sp. Braga é sexto, com dez.

As duas equipas ficam assim mais longe do Famalicão, que é líder e que venceu no sábado, dia em que Benfica e Sporting, segundo e terceiro classificados, respetivamente, também triunfaram.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Famalicão, 19 pontos

2.º: Benfica, 16

3.º: Sporting, 14

4.º: Vizela, 12

5.º: FC Porto, 12

6.º: Sp. Braga, 10

7.º: Estoril, 6

8.º: Alverca, 1