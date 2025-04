O Benfica venceu por 1-0 na visita ao Torreense na 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão nacional de juniores e pode sagrar-se campeão na próxima jornada.

No outro jogo do dia, houve empate sem golos no Gil Vicente-Tondela.

Na sexta-feira, o V. Guimarães e o Ac. Viseu derrotaram Sp. Braga e FC Porto, respetivamente, ambos por 2-1.

Assim, as águias aproveitaram da melhor forma os desaires de dragões e arsenalistas e têm agora 25 pontos, mais cinco do que o FC Porto, segundo classificado.

O Benfica pode sagrar-se campeão na próxima jornada se vencer na receção ao V. Guimarães e se o FC Porto não vencer o Torreense.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Benfica, 25 pontos

2.º: FC Porto, 20

3.º: Sp. Braga, 17

4.º: Ac. Viseu, 15

5.º: V. Guimarães, 13

6.º: Tondela, 10

7.º: Gil Vicente, 9

8.º: Torreense, 9