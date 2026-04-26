FC Porto e Benfica empataram a três golos no Clássico de juniores no Estádio Jorge Sampaio, este sábado, que terminou em grande confusão.

Os portistas podiam ter-se sagrado campeões em caso de vitória, mas os encarnados marcaram de canto em tempo de descontos e impediram a festa azul e branca. Após o golo de Nilson Semedo, os ânimos incendiaram-se.

O lateral do Benfica festejou de forma efusiva, juntamente com os colegas, na direção das bancadas. Ora, os adeptos do FC Porto não gostaram da atitude dos jovens encarnados e gerou-se um momento de enorme confusão.

Tudo piorou quando Nilson Semedo tropeçou num assistente de recinto desportivo, que também não ficou nada satisfeito com o jogador benfiquista.

Já após a partida, a equipa do Benfica teve de sair pelo túnel com apoio dos seguranças, devido aos ânimos exaltados, nomeadamente com adeptos e elementos do staff encarnado.