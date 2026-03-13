A equipa de juniores do FC Porto aplicou uma goleada história ao Sporting, no Estádio Dr. Jorge Sampaio, em Gaia, com seis golos sem resposta, reforçando a liderança na fase de Apuramento de Campeão, passando agora a contar com mais cinco pontos do que o Benfica, que tem menos um jogo realizado, e mais sete do que os leões e o Rio Ave.

Um jogo de sentido único, com Bernardo Lima a abrir caminho com um «bis» de cabeça, o primeiro a passe de Duarte Cunha (16m), o segundo com assistências Mateus Mide (33m). Já em cima do intervalo, Duarte Cunha, numa recarga, dilatou a vantagem para 3-0.

Já na segunda parte, Anhá Candé lançou Mateus Mide para o 4-0, logo aos 51 minutos, enquanto a mão cheia chegou na forma de autogolo do infeliz Jakub Stasiak.

Francisco Fernandes acabou por fechar o jogo, num espetacular lance individual, que pode ver no vídeo abaixo.

Com este triunfo, em forma de goleada, o FC Porto, já com sete jogos realizados, reforça a liderança na fase de Apuramento de Campeão, agora com 17 pontos, destacando-se à frente do Benfica (12 pontos e menos um jogo), Sporting e Rio Ave (ambos com 10 pontos).

O grande golo de Francisco Fernandes: