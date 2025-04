Está ao rubro a fase do Apuramento de Campeão do Campeonato Nacional de Juniores, depois d Sp. Braga ter ido ao Seixal vencer o Benfica por 4-2, resultado que deixa os minhotos a apenas um ponto dos encarnados. Entretanto, o FC Porto venceu o Tondela por 2-1 e, desta forma, passa a partilhar a liderança com o rival de Lisboa.

Quando o Benfica parecia lançado para o título, o arranque da segunda volta desta segunda fase veio baralhar tudo, agora com três candidatos assumidos no topo da classificação.

Os guerreiros entraram mais fortes no Seixal e marcaram dois golos de rajada, primeiro por Luisinho (22m) e logo a seguir por Nuno Patrício (25m), e chegaram mesmo ao intervalo a vencerem por 2-0.

A segunda parte começou praticamente com um autogolo do Benfica, aos 50 minutos, na sequência de um lançamento lateral, com Duarte Soares a desviar a bola para a própria baliza.

O Benfica ainda reagiu e reduziu a diferença, aos 61 minutos, por Rafael Quintas e, já em tempo de compensação, ainda ameaçou entrar na discussão do resultado, com um segundo golo marcado por Jair Monteiro, mas a última palavra foi mesmo do Sp. Braga que fechou o jogo com o 4-2, com assinatura de Trovisco aos 90+5.

Com este desaire, o Benfica foi alcançado pelo FC Porto que, também este sábado, bateu o Tondela por 2-1 no Olival, com golos de Leonardo Fajardo (15m) e Bernardo Lima (88m).

Com estes resultados, a segunda volta desta segunda fase começa com Benfica e FC Porto colados no primeiro lugar, com 16 pontos, perseguidos pelo Sp. Braga, com apenas menos um ponto.

Na próxima ronda, o FC Porto visita Braga, enquanto o Benfica defronta o Gil Vicente em Barcelos.