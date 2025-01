Na 18.ª e última jornada da Fase Regular do Nacional de Juniores (sub-19), o triunfo do Sporting sobre o Farense, por 2-0, foi insuficiente para os leões atingirem a próxima fase. Ainda que em igualdade pontual com Ac. Viseu e Tondela – a 28 pontos – o Sporting registou desvantagem no confronto direto.

A ausência do Sporting na disputa pelo título não acontecia desde 2002/03. A última conquista neste escalão remonta à época 2016/17. Desde então, as conquistas pertenceram a Benfica (2), FC Porto, Famalicão e Sp. Braga (2023/24).

Desta forma, na zona Sul, o Benfica terminou no topo, com 43 pontos, mais 14 do que o Torreense. Para a próxima fase seguem também Ac. Viseu e Tondela.

Para a fase de manutenção seguem Sporting, Belenenses, Farense, Mafra, Casa Pia e Lusitânia.

No grupo a Norte, o FC Porto terminou como líder, com 42 pontos, mais dois do que o Gil Vicente. Na disputa pelo título continuam também Sp. Braga e Vitória de Guimarães.

Para a fase de manutenção caíram Famalicão, Feirense, Rio Ave, Oliveirense, Desp. Chaves e União Nogueirense.

Resultados da 18.ª e última jornada da Fase Regular.

Zona Norte:

Famalicão 3-0 Sp. Braga

FC Porto 1-2 Feirense

Gil Vicente 2-1 U. Nogueirense

Oliveirense 0-0 Desp. Chaves

Zona Sul:

Ac. Viseu 0-2 Casa Pia

Belenenses 1-2 Benfica

Mafra 4-3 Tondela

Sporting 2-0 Farense

Torreense 4-1 Lusitânia

Na manhã deste domingo, o Vitória de Guimarães recebe o Rio Ave, ainda que o encontro não influencie a classificação no grupo a Norte.