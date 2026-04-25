O FC Porto esteve à beira de se sagrar campeão nacional de juniores já este sábado, mas o Benfica marcou em tempo de descontos e sentenciou o 3-3, no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, que evita a festa dos dragões.

A equipa portista entrou em campo depois do Rio Ave, que ainda poderia discutir o título com o FC Porto. No entanto, os vilacondenses perderam na visita à União de Leiria (3-2) e abriram caminho às comemorações dos portistas, que, assim, precisavam apenas de vencer o Clássico para comemorar esta tarde.

A primeira parte foi dividida e o jogo só animou por volta da hora de jogo. Aos 66 minutos, Mauro Furtado converteu um penálti de maneira irrepreensível e adiantou os encarnados.

A resposta do FC Porto não tardou e seguiram-se três golos no espaço de apenas oito minutos.

Aos 72, Anha Candé disputou o lance com os centrais encarnados e a bola sobrou para José Afonso, que ficou esquecido no corredor esquerdo e fez o golo do empate.

Anha Candé viria a ser importante também no 2-1, ao assistir Duarte Cunha, aos 77 minutos. Já aos 80, foi a vez de Candé marcar, perante nova saída de Leonardo Lopes da baliza do Benfica.

A reta final da partida foi de incerteza quanto ao rumo dos acontecimentos, sobretudo porque o Benfica reduziu para 3-2 aos 86 minutos, com um bis de Mauro Furtado, novamente de penálti.

Mesmo ao cair do pano, no último minuto de descontos, os encarnados chegaram ao empate. Na sequência de um canto, Nilson Semedo (90+5m) desviou para golo e adiou a festa portista.

Com quatro jogos ainda por jogar, o FC Porto tem 30 pontos, mais dez do que o Sporting, segundo classificado. Já o Benfica, é terceiro, com 17 pontos e menos um jogo.

Na próxima jornada, o FC Porto visita a União de Leiria, o Benfica recebe o Gil Vicente, o Sporting mede forças com o Santa Clara e o Rio Ave joga em Famalicão.