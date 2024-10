Na nona ronda do Campeonato Nacional de Juniores (sub-19), apenas o Benfica escapou à «onda» de surpresas.

Este sábado, no grupo a Sul, as águias triunfaram na receção ao Belenenses, por 3-1. Por sua vez, o Sporting foi travado no reduto do Farense (1-1).

Nos restantes encontros, o Académico de Viseu triunfou na visita ao Casa Pia (1-3), enquanto o Torreense goleou o Lusitânia, nos Açores (0-6). Por fim, o Mafra venceu em Tondela (0-1).

Assim, o Benfica lidera este grupo, com 20 pontos, mais um face ao Ac. Viseu. O pódio é encerrado pelo Torreense, que totaliza 16 pontos, mais dois que o Sporting. Em todo o caso, os leões guardam uma partida em atraso.

Surpresas a Norte

No outro grupo desta prova, o FC Porto empatou a um golo em Santa Maria da Feira. Em todo o caso, o «escorregão» dos portistas não foi aproveitado pelo líder Vitória de Guimarães, que também empatou, mas em casa, diante do Rio Ave (1-1).

Quanto ao Sp. Braga, o campeão em título empatou, também a um golo, na receção ao Famalicão.

Nos restantes jogos, o Gil Vicente triunfou na visita ao União Nogueirense (2-4), enquanto o Desp. Chaves derrotou a Oliveirense (3-1).

O grupo a Norte é liderado pelo Vit. Guimarães, com 18 pontos, mais um face a FC Porto, Gil Vicente e Sp. Braga. No quinto posto surge o Desp. Chaves, com nove pontos.