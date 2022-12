O FC Porto empatou, esta quinta-feira, a duas bolas contra o Tondela, numa partida da 17.ª jornada da zona norte do campeonato nacional de juniores.



Francisco Guedes e Mariano Regal foram os autores dos golos portistas.



Com este resultado os dragões podem ver o líder Sporting de Braga aumentar a vantagem no topo da classificação. Os minhotos, que têm 34 pontos, mais dois que o segundo colocado, apenas jogam no próximo sábado frente ao Famalicão.



Na Zona Sul, destaque para o Sporting. Os leões golearam o Alverca por 4-1 com golos de Sanca, Diogo Nascimento, Manuel Mendonça e Henrique Arreiol. O golo de honra dos ribatejanos foi da autoria de Tiago Silva.



O Sporting igualou à condição o Benfica no primeiro lugar: ambos têm 35 pontos. Porém, as águias apenas acertam calendário no próximo sábado frente ao Marítimo.



Resultados da 17.ª jornada do campeonato nacional de juniores



Zona Norte

Paços de Ferreira – Gondomar, 3-1

Boavista – Vitória de Guimarães, 2-1

Gil Vicente – Vizela, 2-2

Tondela – FC Porto, 2-2

Rio Ave – Anadia, 1-1

- Sábado, 10 dez:

Famalicão – Sporting de Braga





Zona Sul

Sporting – Alverca, 4-1

Belenenses – Estoril Praia, 3-0

Académica – Vitória de Setúbal, 1-2

Nacional – Vilafranquense, 5-1

- Sábado, 10 dez:

Benfica – Marítimo, 11:00

Casa Pia – Torriense, 15:00