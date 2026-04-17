O FC Porto recebeu e venceu o Gil Vicente, esta sexta-feira, por 3-0, em jogo da 10.ª jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional e ficou a um passo de conquistar o título, o que até pode acontecer já na próxima jornada na receção ao Benfica.

A primeira parte terminou sem golos e ficou marcada por um ritmo baixo e pela dificuldade dos dragões em ultrapassar a organização defensiva dos gilistas.

No entanto, após o intervalo, logo aos 53 minutos, Domingos Muxito abriu o marcador, ao concluir uma jogada de Duarte Cunha.

Na reta final, Anha Candé (83m) aproveitou uma bola vinda da barra após remate de Tomás Peixoto e encostou para o 2-0.

Aos 88 minutos, novamente numa recarga, os azuis e brancos chegaram ao 3-0 final. Depois de uma defesa do guardião gilista a remate de Candé, Bernardo Lima atirou colocado e selou as contas do jogo.

Desta forma, o FC Porto continua invicto na fase de apuramento de campeão de sub-19. Os portistas levam 26 pontos em dez jogos, à frente de Benfica e Rio Ave, segundo e terceiro, que têm ambos 16 pontos e vão defrontar-se nesta 10.ª ronda (num duelo marcado apenas para maio).

Na próxima jornada, a 25 de abril, o FC Porto recebe o Benfica e em caso de vitória no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia, até poderá celebrar antecipadamente a conquista do título nacional de juniores, desde que o Rio Ave não vença em casa da União de Leiria (ambos os jogos são às 16 horas).

O Gil Vicente continua no último lugar da fase de apuramento de campeão, com cinco pontos ao cabo de dez jogos.