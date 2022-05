O FC Porto respondeu à goleada do Benfica ao Rio Ave (4-0) com um triunfo seguro na receção ao Alverca, numa partida da 12.ª jornada da fase de apuramento de campeão.



Os golos portistas foram anotados por Umaro Candé (45m), Jorge Meireles (52m) e Rui Monteiro (67m).



Lembre-se que na véspera os encarnados golearam os vilacondenses com golos de José Müller, Diogo Prioste, Ricardo Nóbrega e de Hugo Félix. Também na sexta-feira, o Sporting bateu o Vitória de Guimarães por 3-1 enquanto este sábado o Sp. Braga derrotou o Estoril por 3-1.



O FC Porto lidera a fase de apuramento de campeão com 27 pontos, mais três que o Benfica, equipa que tem menos um jogo. O Sp. Braga fecha o pódio com 21 pontos.



Os resultados desta 12.ª jornada do apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores:

Sexta-feira, 13 mai:

Benfica - Rio Ave, 4-0

Sporting - Vitória de Guimarães, 3-1

Sábado, 14 mai:

FC Porto – Alverca, 3-0

Sporting de Braga - Estoril Praia, 3-1