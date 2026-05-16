Juniores
Há 27 min
Juniores: FC Porto vence Sporting e «oferece» Youth League ao Benfica
Encarnados perderam em Famalicão, mas, graças à derrota do Sporting no Clássico, conseguiram o apuramento
AC
Encarnados perderam em Famalicão, mas, graças à derrota do Sporting no Clássico, conseguiram o apuramento
AC
Já campeão, o FC Porto venceu por 3-1 na visita ao Sporting, este sábado, na última jornada do campeonato nacional de juniores.
Guilherme Carvalho (12m), Anhá Candé (45m) e Domingos Muxito (83m) apontaram os golos portistas em Alcochete. Miguel Almeida, em cima da hora de jogo, fez o tento de honra dos leões.
Com este resultado, o FC Porto termina a fase final do campeonato com 33 pontos, mais sete do que o Benfica, que fecha no segundo lugar e garante o acesso à Youth League na próxima época, apesar da derrota deste sábado na visita ao Famalicão (2-1).
O Sporting termina em terceiro, com 24 pontos.
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