Já campeão, o FC Porto venceu por 3-1 na visita ao Sporting, este sábado, na última jornada do campeonato nacional de juniores.

Guilherme Carvalho (12m), Anhá Candé (45m) e Domingos Muxito (83m) apontaram os golos portistas em Alcochete. Miguel Almeida, em cima da hora de jogo, fez o tento de honra dos leões.

Com este resultado, o FC Porto termina a fase final do campeonato com 33 pontos, mais sete do que o Benfica, que fecha no segundo lugar e garante o acesso à Youth League na próxima época, apesar da derrota deste sábado na visita ao Famalicão (2-1).

O Sporting termina em terceiro, com 24 pontos.