O antigo treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, explicou esta terça-feira porque é que aceitou o novo desafio de carreira na Red Bull, como diretor de futebol global, ligando a mudança no seu percurso desportivo ao sentimento de que já não era o «homem certo» para o comando técnico do clube inglês.

«É uma função diferente. Sempre disse que amava o que fazia, mas quando percebo que não sou o homem certo, se fosse no Mainz, no Dortmund ou no Liverpool, eu di-lo-ia. Foi honesto comigo mesmo e disse: “É isto, estou fora”. Não é energia, fiz mais de 1.000 jogos competitivos. Tive 1.000 conferências de imprensa e não quero fazer isso mais. Queria um começo fresco e esta foi a oportunidade», afirmou Klopp, na conferência de imprensa de apresentação na Red Bull, que decorreu em Salzburgo.

«É basicamente o que eu queria fazer, terminei há sete meses no Liverpool. Eu disse: “Não sou o homem certo para o cargo”. Nunca disse que nunca mais trabalharia», esclareceu, ainda.

«Poucos meses depois, o trabalho surgiu e foi tudo rápido. Eu queria fazer parte disto, dia após dia. Percebo que estou entusiasmado, mas que também posso ser útil. Não quero ser um passageiro. Quero colocar algum valor nisto e agora posso fazê-lo, referiu.

«Enquanto fui treinador, estive a 100 por cento nesse papel, fi-lo por 24/25 anos. Outros trabalhos também são intensos. Eu estou curioso e não conseguia mais ver de uma forma que era jogo após jogo, após jogo, após jogo. Sempre quis tentar e aprender novas coisas. Senti no imediato quando ouvi falar do papel que iria ter», disse, ainda.

Esta foi a primeira conferência de imprensa desde que Klopp foi anunciado, a 9 de outubro de 2024, no novo cargo, depois de, como treinador, ter orientado o Mainz de 2001 a 2008, o Borussia Dortmund de 2009 a 2015 e o Liverpool de 2015 a 2024.