O alemão Jurgen Klopp sublinhou esta terça-feira, na apresentação como novo diretor de futebol global da Red Bull, que o novo trabalho que iniciou formalmente no início de 2025 é «perfeito» para o que quer fazer nesta altura da sua vida e explicou o que quer dar ao projeto, na perspetiva de conselheiro.

«Se pensasse no que quero fazer, quero partilhar as minhas experiências, quero ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão. Provavelmente a coisa certa é que gostaria de dar asas às pessoas e então vim para a casa-mãe dessa frase. Na altura em que estou na minha vida, é o momento perfeito para fazer isso», afirmou Klopp, na conferência de imprensa que decorreu em Salzburgo.

«Não é que eu diga agora aqui como vamos jogar e como temos de jogar, mas temos de ser reconhecidos de novo. Tudo o que eu fiz e descrevendo a minha carreira, não muitas vezes as minhas equipas eram as favoritas, mas via-se sempre que tentavam arduamente e quero que façamos isso, mas temos tempo, não se consegue mudar da noite para o dia. Vamos tentar melhorar as coisas, os nossos clubes de futebol e o desporto em geral», notou Klopp, sem se alongar sobre o que quer alcançar, para moderar expectativas.

LEIA MAIS: Klopp espera que Salah fique no Liverpool

«Não quero dizer nada [ndr: sobre possíveis objetivos]. Isso cria impaciência, nós queremos ser o melhor que conseguirmos ser», disse o antigo treinador do Liverpool, reforçando que o seu papel é consultivo.

«É muito mais um papel consultivo, porque todos os clubes têm o seu diretor-executivo, a sua estrutura e eu nunca fui a pessoa que chega e muda as coisas. Eu penso que a liderança vem do ouvir. Sou um livro aberto, tudo o que perguntarem, eu vou responder como consigo. Se não conseguir, vou procurar como ter a informação. As pessoas estão animadas», observou, deixando uma garantia, quando questionado se iria treinar um clube de futebol do grupo Red Bull nos próximos anos.

LEIA MAIS: as explicações de Klopp para a saída do Liverpool

«Eu não vou ser treinador de uma equipa da Red Bull, é um compromisso claro. Não tenho pistas, mas não vou ser o sucessor de nenhum dos treinadores da Red Bull. Espero que consigamos criar uma estrutura onde estas questões não surjam de forma alguma», respondeu.