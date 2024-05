No final desta época, Jürgen Klopp deixou o comando do Liverpool, com o intuito de fazer uma pausa no futebol. Mas apenas uma pausa, garante.

Em declarações no podcast Willipedia, o técnico alemão admitiu que vai voltar a trabalhar, só que ainda não sabe como e onde.

«Está fora de questão que não vou trabalhar mais. Mas neste momento não sei se vou continuar no mesmo ritmo que tinha até agora», começou por dizer.

Depois de nove anos no comando dos red devils, sete no Dortmund e outros tantos no Mainz, o treinador de 56 anos explicou o que é crucial para ser-se treinador: «Um treinador é um treinador. Ou se faz com tudo o que tem ou não se faz nada.»

«Agora estou a tirar uma folga. Só isso. Nada mais que isso. Como é que vou saber como me sinto durante ou após a pausa? E o que quero fazer depois? Não tenho ideia. Vamos esperar para ver», concluiu.