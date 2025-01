O novo Mundial de Clubes, a disputar de 15 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos, vai preencher ainda mais o calendário competitivo e a transição de épocas nas principais ligas do mundo e o alemão Jurgen Klopp, apresentado esta terça-feira como diretor de futebol global da Red Bull, reforçou a sua discórdia com os calendários competitivos.

Em conferência de imprensa, que decorreu em Salzburgo, e na qual abordou a sua saída do Liverpool, assim como a vontade de ver Mohamed Salah a continuar no clube inglês, Klopp deu precisamente o exemplo do Salzburgo para afirmar que não concorda com o Mundial de Clubes, prova na qual também vão participar FC Porto e Benfica.

«Eu sei que o Salzburgo vai jogar o Mundial de Clubes. Tenho de dizer que amo a competição? Não tenho, ainda não tenho. Quem quer que ganhe o torneio é o pior vencedor de todos os tempos», afirmou o alemão de 57 anos, antigo treinador de Liverpool, Borussia Dortmund e Mainz.

A propósito do tema, Klopp voltou a falar das lesões e da carga de jogos e sugeriu que nem tudo na agenda tem de ser só futebol, havendo outras modalidades.

«Temos muitas lesões no futebol, a dada altura temos de reduzir o nível dos jogos. Em alguns países, seria melhor ter 18 jogos em vez de 20. Não temos de preencher cada espaço com futebol. Quanto menos se vê, mais se ama», disse, falando também da questão do treino das equipas, substituído pela necessária recuperação dos jogadores.

«O treino não está lá, eu tentei isso. Se conseguires acelerar a recuperação de dois dias para duas horas, é o que nos vão dar para recuperar e ir de novo [ndr: a jogo]», analisou.