O Sporting reagiu em comunicado à acusação do Ministério Público que visa a SAD do Benfica, o ex-presidente das águias Luís Filipe Vieira e a SAD do V. Setúbal, entre outros, por corrupção desportiva ativa e, no caso dos sadinos, passiva.

«Perante os últimos desenvolvimentos referentes a mais um processo judicial relativo a comportamentos contrários à verdade desportiva, a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD não pode deixar de reforçar a importância de se garantir que, pelo menos desta vez, a imagem e a regularidade das competições desportivas portuguesas não sejam as únicas partes afectadas. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD vai continuar a acompanhar de perto a evolução do processo judicial em causa, colaborando activamente com as autoridades competentes para que os responsáveis sejam punidos e este tipo de comportamentos erradicados de vez do desporto nacional», lê-se na nota emitida pela sociedade anónima desportiva dos leões.

No âmbito do processo iniciado com o caso dos emails, o MP pede a suspensão do Benfica das competições desportivas.