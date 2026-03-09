O Tribunal de Santa Maria da Feira condenou seis arguidos por corrupção desportiva num caso relacionado com um jogo do campeonato distrital da Associação de Futebol de Aveiro. Entre os condenados estão três futebolistas, um antigo dirigente da ADC Lobão, o filho do então presidente do clube e um empresário.

Todos foram considerados culpados de corrupção ativa agravada, mas as penas de prisão, entre um ano e quatro meses e um ano e meio, foram suspensas. O clube também estava acusado no processo, mas acabou absolvido.

Os factos remontam à época 2022/23, antes do encontro entre o Lobão e o Mansores, referente à última jornada da primeira fase do campeonato. Segundo o tribunal, na semana que antecedeu o jogo os arguidos contactaram cinco jogadores do Mansores, oferecendo a três deles quantias entre 500 e 3.000 euros para que prejudicassem a própria equipa e facilitassem a vitória do Lobão, que procurava garantir o acesso à fase de subida ao Campeonato de Portugal.

A partida, disputada em fevereiro de 2023, terminou com triunfo do Lobão por 2-0, resultado que assegurou o quarto lugar e a última vaga para a fase de apuramento de campeão.

Dias depois, o Mansores apresentou uma participação à Associação de Futebol de Aveiro denunciando a alegada tentativa de corrupção, o que desencadeou uma investigação da Polícia Judiciária que levou à detenção do então diretor desportivo do Lobão. Durante o julgamento, os arguidos confessaram integralmente os factos, garantindo que agiram por iniciativa própria.